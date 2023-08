Mare agitato e vento forte, nell’Oristanese un fine settimana che impone prudenza

Oristano

Dopo le troppe tragedie della prima parte dell’estate

Non è un fine settimana da gite in barca o nuotate in mare, lungo le coste dell’Oristanese. Il maestrale che ha soffiato per tutta la notte ha superato i 20 nodi di intensità anche durante la mattina. Dovrebbe calmarsi leggermente in serata, ma il mare sarà sempre agitato.

Vento leggermente meno forte – fra i 15 e i 19,5 nodi – ma ancora mare agitato per la giornata di domani, domenica.

Nel golfo, l’altezza dell’onda ha superato i 350 centimetri oggi e oscillerà intorno ai 280 centimetri per tutta la domenica.

Dalla Capitaneria di porto di Oristano si rinnova l’invito alla prudenza, sia per i bagnanti che per i diportisti: non avventurarsi in mare in queste condizioni. Le tragedie delle ultime settimane hanno dimostrato che i pericoli sono in agguato anche in giornate con vento e onde molto meno minacciosi.

Gli uomini della Guardia costiera, coordinati dal comandante Federico Pucci, sono comunque impegnati nelle attività di vigilanza, per prevenire o gestire ogni eventuale emergenza.

Da metà giugno lungo le coste occidentali della Sardegna, nel tratto di mare tra Capo Pecora e Bosa, sono schierati i mezzi della Capitaneria e le pattuglie a terra, nell’ambito dell’operazione estiva “Mare sicuro 2023”, che andrà avanti fino al 17 settembre.

A terra oggi il maestrale non ha causato danni significativi. In mattinata i vigili del fuoco di Oristano hanno lasciato la caserma di via del Porto solo per un intervento in piazza Roma : una finestra spaccata, con vetri finiti pericolosamente anche sulla strada.

Nessun problema particolare neppure nel porto turistico di Sa Mardini, a Torre Grande: le imbarcazioni avevano rafforzato preventivamente gli ormeggi.

“I cittadini potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo e richieste di soccorso in mare e sulle spiagge con una semplice telefonata”, ricordano dalla Capitaneria di Oristano, “al ‘numero blu’ 1530 o al numero unico di emergenza 112, gratuiti sia dai cellulari che da rete fissa ed attivi 24 ore al giorno, tutto l’anno”.

Sabato, 5 agosto 2023