Marco Marras, il giovane che ha contestato la Meloni a Cagliari: “Voglio il matrimonio e l’adozione”

È salito sul palco con una bandiera arcobaleno che non ha mai voluto mollare e che ha sventolato in faccia a Giorgia Meloni. Marco Marras, 24 anni, di Cagliari, è uno dei quattro contestatori denunciati dalla polizia. È riuscito a bucare la sicurezza e a raggiungere la leader di Fratelli d’Italia mentre stava parlando in piazza del Carmine: “Voglio il matrimonio e l’adozione, non voglio scappare all’estero”, ha detto alla Meloni, guardandola fissa negli occhi. Rivendicazioni chiarissime del mondo Lgbt, quelle fatte da Marras. Con la Meloni che ha ribattuto: “Non devi scappare all’estero, tu vuoi delle cose. Tutti vogliamo delle cose. Certo. Io e te la pensiamo in modo diverso. Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. Si può non essere d’accordo. Io e te non siamo d’accordo e ci rispettiamo non essendo d’accordo. Grazie per essere salito qui. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi”. Il 24enne ha poi tentato di restare ancora sul palco, ripetendo più volte “siamo tutti uguali”, e toccando una delle spalle di Giorgia Meloni. La sicurezza, già arrivata a pochi centimetri dai due, ha poi portato distante dal palco Marras. E per lui è scattata la denuncia per turbativa del comizio elettorale. È stato il liceo artistico Foiso Fois a svelare la sua identità con un post, poi cancellato dopo poche ore, dalla pagina Facebook, e anche dal docente Mimmo di Caterino, che aveva pubblicato anche il suo nome: “Grazie d’essere presente nel rappresentare un mondo migliore possibile con civiltà, cultura, coraggio, creatività e buone maniere, la democrazia è bella per questo. Marco è un ex studente del Foiso Fois, in uscita dall’Accademia di Belle Arti di Sassari”. Il giovane contestatore, intanto, ha cancellato i suoi profili social. La nostra redazione ha provato a contattare i suoi familiari, che però hanno preferito “chiudere la vicenda”.