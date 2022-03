L’articolo del Direttore fa rivivere i fasti di Via Dante, la via dello shopping per antonomasia degli anni della nostra gioventù, dello” struscio” e delle ” toccate di gomito” che anche le ragazze si davano per dire che quel ” bono”, per quei ragazzi ” toghi” e con i quali magari sospiravano per fare ” all’amore”, che era poi unsemplice bacetto o un sospiro che veniva dal profondo del cuore. ma

tutto finiva lì. Jacopo ha centrato il problema, le conseguenze di scelte infelici da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 15/20 anni , sono il risultato di un

fallimento di sviluppo non solo urbanistico/ edilizio verso Monte

Urpinu, ma soprattutto economico, sociale e culturale che è stato

sottratto a questa parte della Città, che non meritava il trattamento

che le è stato riservato. Nella Via Dante non si erano insediati solo bar e ristoranti, ma anche strumenti di cultura ,come per esempio la

libreria Dessy, la libreria Cocco, la Libreria Domani di Fozzi, veri punti di riferimento per il Palazzo di Giustizia e delle Scuole

superiori, ma anche centri di diffusione delle produzioni librarie

sarde , oltre che di quelle nazionali e anche internazionali. Anche Io

ho vissuto quel periodo di crescita e di sviluppo e frequentavo quei ”

tre ” centri del mondo editoriale e scolastico, dove veniva

esposto,diffuso e venduto il mio libro “Urbanistica in Sardegna”, vera

bibbia di tutta la legislazione urbanistica e paesaggistica

regionale..’ La ” movida” non c’è più da quasi due decenni in Via

Dante, gli Amministratori comunali l’hanno portato ala Marina, in

Piazza Yenne, nel Corso contribuendo a distruggere il tessuto

commerciale di quelle aree e realizzando così l’effetto opposto di Via

Dante, con conseguenze sociali devastanti, che cominciano già ad

intravedersi. Ci sarà una resipiscenza ? Ne dubito, caro Direttore,

valutando l’andazzo della mano pubblica. E le conseguenze con gli

effetti della pandemia e della guerra in Ucraina che tiene tutti con

il fiato sospeso non sono certo un buon viatico. Che Dio ce la mandi

buona !!!

Marcello Roberto Marchi

