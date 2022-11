Maratona Cagliari respira, stop auto e divieti di sosta - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - Maratona "Cagliari respira" nel capoluogo domenica mattina. E limitazioni al traffico e alla sosta delle auto previste anche a partire dalla mezzanotte per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Pubblicata dal Comune di Cagliari un'ordinanza con l'elenco delle restrizioni.

Il divieto di transito (escluso i veicoli al seguito della iniziativa) è previsto, all'occorrenza, sino al passaggio dell'ultimo concorrente. Stop alle auto lungo il percorso dal centro al Poetto per il tempo necessario al transito dei maratoneti. Previsti tra l'altro anche divieti di sosta con rimozione forzata in viale Diaz, piazza Marco Polo (solo mezza luna), via degli Sport, via Pirastu (da via Campidano a viale Diaz nella medesima direzione di marcia), via Roma portici (da piazza Amendola a via Sassari), largo Carlo Felice (in entrambi i lati e parcheggi centrali), corso Vittorio Emanuele II (da via Caprera a viale Trento), piazza Annunziata, piazza Yenne dal civico 38 al civico 43, viale Trento (in entrambi i sensi di marcia), viale S. Avendrace (in entrambi i sensi di marcia da Viale Trento a Via Flumendosa), viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia dalla via Pola a viale S. Avendrace), via Renzo Frau, viale Trieste corsia destra da via Pola a via Roma prolungamento nella medesima direzione di marcia), via Roma (prolungamento da viale Trieste a via Maddalena), via Roma (in entrambi i sensi di marcia da via Maddalena a via Sassari), via La Palma (da via Tramontana a ingresso parco Molentargius), via Caboto (nel tratto compreso tra il Molo S. Elmo e il viale Diaz, lato Fiera). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna