Maracalagonis, sorprende una donna a gettare rifiuti in terra e la obbliga a raccoglierli

È accaduto oggi, in via Garibaldi: non è passata inosservata la persona che aveva deciso di sbarazzarsi di alcuni rifiuti gettandoli in giro, ma non aveva fatto i conti con chi, anziché voltarsi e “accettare” l’ennesimo atto di inciviltà verso il bene comune, ha redarguito chi ha gettato il pattume. “Questa signora è stata beccata da me oggi mentre buttava la spazzatura in paese” racconta Paolo. “Qui sta raccogliendo la busta che io le ho fatto riportare via”. Tanti i commenti a favore dell’uomo e di solidarietà: “Sono stato insultato perché non mi sono fatto i fatti miei”. “È un dovere civico contrastare persone come questa e quindi altroché se sono affari tuoi” esprime un residente. “Spero di cuore siano sempre più le persone come te, sensibili al buon mantenimento e rispetto del proprio territorio, purtroppo se ci facciamo una camminata nelle immediate vicinanze del nostro paese ci scontriamo con una realtà che non ha niente a che vedere con la decenza civica” spiega un altro. Insomma, tolleranza terminata non solo da parte dell’amministrazione comunale, bensì anche dai cittadini che, come in questo caso, si attivano più che concretamente per la tutela dell’ambiente.