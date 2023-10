Maracalagonis sollecita Sinnai per ripulire il Rio Cortis da rifiuti e vegetazione: stop al rischio alluvioni

Maracalagonis sollecita Sinnai per ripulire il Rio Cortis da rifiuti e vegetazione “al fine di evitare eventuali straripamenti che inevitabilmente interesserebbero il territorio di Maracalagonis in occasione di precipitazioni medio – intense, con dannose conseguenze come avvenute in diverse precedenti occasioni” spiega la sindaca Francesca Fadda. Un appello quello di Fadda rivolto “ai vicini di casa” che amministrano Sinnai: l’autunno è arrivato e, con esso, si temono forti temporali che potrebbero compromettere la sicurezza del territorio. I lavori di pulizia del corso d’acqua, che attraversa i due centri, da parte del Comune di Maracalagonis sono stati avviati già da tempo sino al confine con il territorio comunale di Sinnai, “interessato dalla presenza di diversi rifiuti ingombranti abbandonati indiscriminatamente, oltre che da vegetazione a crescita spontanea”.

“Considerato che a monte, il tratto interessato dagli interventi del Rio Cortis prosegue con il Rio Melas in territorio del Comune di Sinnai, ho chiesto nell’ottica di una reciproca collaborazione, che vengano effettuate le necessarie verifiche ed eventuali interventi di pulizia del tratto di fiume nel territorio di Sinnai” ha spiegato Fadda.

I lavori sono già stati richiesti con una precedente nota protocollata ma “a tutt’oggi non risultano attuati”. Una richiesta, quindi, “al comune di Sinnai di voler dare avvio ai necessari interventi di pulizia e messa in sicurezza dell’asta fluviale” indicata “al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità”.