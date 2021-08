Maracalagonis, si ribella all’ex violento e lo denuncia: scatta l’allontanamento per un 46enne

Maracalagonis. Ha trovato la forza di denunciare e ribellarsi alle vessazioni subite dal suo ex che le aveva ormai reso la vita impossibile. Così la vittima ha chiesto aiuto al locale presidio dell’Arma. I carabinieri hanno notificato a un 49enne, con precedenti denunce a carico, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. Il denunciato dovrà ora rispettare le prescrizioni dell’autorità giudiziaria a scanso di provvedimenti cautelari ulteriori e più restrittivi, che potrebbero intervenire qualora vi fossero delle inadempienze rispetto a quanto prescritto dal Giudice.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a