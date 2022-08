Maracalagonis, paese pronto alla festa per San Basilio

In programma riti religiosi ed eventi civili. Poi a settembre la sagra “Su pani e sa tomata”

La prossima settimana si svolgerà a Maracalagonis la festa di San Basilio.

Un appuntamento religioso che affonda le radici nel tempo e che si svolge tra il paese e l’omonima località, vicina alla vecchia Orientale sarda,

con le processioni di trasferimento del simulacro del Santo dalla parrocchia alla montagna e con ritorno in paese in un clima di grandissima fede popolare.

In programma anche messe e diverse manifestazioni civili che si svilupperanno a partire da metà della settimana con la collaborazione del Comitato dei festeggiamenti, la parrocchia e il Comune. Per il 27 agosto è in programma uno spettacolo con la cantante Maria Giovanna Cherchi. Per il 28 altra serata musicale con “Hitalia Hit”.

Intanto la Pro Loco prepara la festa de “Su pani e sa tomata” dal 3 al 4 settembre. Saranno esposti i prodotti tipici dell’agricoltura e della cucina locale.

Fonte: L'Unione Sarda