Maracalagonis, le specialità del territorio racchiuse in una cassetta: nasce la filiera corta

Le specialità del territorio racchiuse in una cassetta: nasce la filiera corta, un progetto tanto atteso dagli agricoltori e produttori locali, per la promozione dei prodotti attraverso lo studio grafico di un marchio e la pubblicizzazione. È la cassetta dell’agricoltura, quella “che poi potrà essere usata in colori diversi anche per dolci, pane, artigianato” ha spiegato la sindaca Francesca Fadda. Questa mattina presso il mercato agroalimentare di Sestu è stato ufficialmente presentato il progetto che mira a lanciare sul mercato le prelibatezze del territorio, un lavoro di sviluppo economico agricolo e territoriale. “L’amministrazione comunale assieme alla Coldiretti ha messo in moto un progetto che finalmente prende forma”. Un cofinanziamento tra Comune e Coldiretti, i fondi messi a disposizione dell’amministrazione ammontano a 20 mila euro.

Questa mattina sono state consegnate le cassette ai produttori iscritti alla Coldiretti al Mercato Agroalimentare Sardegna di Sestu, presente anche l’assessore all’agricoltura Ennio Fogli “agguerrito sostenitore del progetto” e l’assessore alle attività produttive Francesco Pinna “sempre pronto a collaborare in termino di sviluppo economico”, il presidente provinciale Coldiretti Giorgio de Murtas, la dirigente comunale all’attività produttiva Cinzia Perra che assieme all’amministrazione comunale e alla Coldiretti ha portato avanti tutta la pratica burocratica “per arrivare ad oggi a un progetto concreto e definitivo”.