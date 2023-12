Maracalagonis, i fondi del Pnrr per potenziare le linee elettriche

Sono Iniziate ieri le opere necessarie per il potenziamento del sistema elettrico a beneficio delle zone spesso soggette a interruzioni della corrente. A darne comunicazione è la sindaca Francesca Fadda, che spiega:

“Sono lavori programmati nell’ambito dei lavori PNRR e arriveranno fino alla via Fermi con la costruzione della nuova cabina necessaria alla zona alta del paese e alla fornitura delle cucine della mensa comunale che verranno acquistate con l’ultimo progetto 700 mila euro per ex esmas fondi regionali 2024. Ancora verranno potenziate tutte le cabine esistenti e le nuove”. Lavori in corso, quindi, “senza sosta per poter portare a termine entro il 2025/2026 tutti i lavori programmati dall’amministrazione comunale già in atto e in fase di progettazione ed esecuzione”.