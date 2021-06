Maracalagonis, fiaccolata per Alessandra: tutti insieme per dire no a qualsiasi forma di violenza

È una comunità fortemente colpita quella di Maracalagonis dopo la tragica fine di Alessandra Piga, 25 anni, brutalmente assassinata dal suo ex compagno pochi giorni fa, in provincia di La Spezia, dove risiedeva con il suo piccolo bambino.

“In qualità di sindaca, sentito il collega sindaco Daniele Montebello di Castel Nuovo Magra – spiega Francesca Fadda – abbiamo pensato come segno di vicinanza alla famiglia di Alessandra e come Unione tra noi comunità di dire NO alla Violenza in genere e in particolare vogliamo esprimere vicinanza alla famiglia che perde un’ unica figlia: Alessandra”.

Un invito, quindi, a tutti quanti, “cittadini, amici, parenti e familiari, i sindaci vestiti in forma ufficiale dei comuni della Sardegna, associazioni, studenti, a partecipare alla Fiaccolata per Alessandra”.

La partenza è prevista alle ore 21 dalla Piazza Chiesa e proseguirà per via Cagliari, via Umberto, via Regina Margherita, via Colombo, via Nazionale, via Santo Stefano, via Nuoro e via Puccini altezza canale coperto.

“Ovviamente la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, distanziamento e mascherina accompagnati dalla Polizia locale e dalle forze dell’ordine, dalle squadre di Protezione Civile.

Accendiamo una candela portandola ognuno da casa sua e indossiamo una maglietta Rossa qualunque per ricordare le donne vittime di violenza; violenza avvenute in famiglia.

Facciamo luce su questi gesti disumani, su assassini che sedevano alla tavola di queste donne e che dormivano nei loro letti.

Facciamo luce sulle troppe giustificazioni”.