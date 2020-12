Maracalagonis, danneggiato un presepe in strada. La sindaca annuncia: "Puniremo i responsabili"

Diversi presepi realizzati fra le strade e le piazze di Maracalagonis stanno allietando le feste natalizie, nonostante le restrizioni del momento.

Ieri sera uno di questi presepi, quello allestito dall'Associazione "Martis de Agoa", è stato danneggiato. Piccoli danni ovviamente, che hanno comunque suscitato non poca indignazione.

"A breve, grazie all'aiuto di telecamere della zona e di persone che ci stanno contattando, rintracceremo i responsabili, a meno che - scrive il sindaco Francesca Fadda in un post su Facebook - i responsabili stessi non vogliano spiegare e scusarsi con l'Associazione anche in forma strettamente riservata, perché si può sbagliare ma anche chiedere scusa".

A Maracalagonis sono diversi i presepi allestiti in paese, in strada ma anche nelle case private su iniziativa del Comune, delle associazioni locali e della parrocchia.

Fonte: L'Unione Sarda