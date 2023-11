Maracalagonis, cane randagio ferito trovato e portato al sicuro

Maracalagonis – Sindaca e polizia municipale impegnati tutta la sera per recuperare un cane abbandonato e ferito: ricerche concluse con successo, il quattro zampe è stato catturato e consegnato ai professionisti di Shardana.

Storia a lieto fine per il “cittadino” peloso che, avvistato già da giorni mentre girovagava per le vie del paese in condizioni di salute precarie, è stato messo in salvo da un’operazione portava avanti dalle istituzioni. A darne notizia è proprio la sindaca Francesca Fadda che spiega: “Dopo numerose peripezie, la ricerca effettuata tutta la sera del cane avvistato ferito e zoppo che risultava essere abbandonato da giorni, eseguita dal corpo vigili in particolare Maurizio Pedditzi e Alessandro Fadda, Mario Contini e la sottoscritta siamo riusciti a catturarlo con l’aiuto sempre e solo di Mario Contini e consegnarlo a Guido Magliani di Shardana sempre disponibile, che dopo le prime cure si occuperà di trasferire il cane per conto della Asl presso il canile Qua La zampa di Maracalagonis”. Si auspica che, una volta guarito, per il cane si aprano le braccia di una famiglia: un altro segnale importante messo in campo dalle amministrazioni comunali al fine di sensibilizzare verso il benessere animale.