E’ stato abbandonato perché malato. E ieri la polizia locale di Maracalagonis l’ha salvato. La triste vicenda raccontata dalla sindaca Francesca Fadda. “È appena terminato l’intervento dell’agente Maurizio Pedditzi che ringrazio per aver risposto alle segnalazioni dei cittadini e che ha messo in salvo un cane gravemente malato e ferito con autorizzazione dell’Ats e ritiro di Shardana in collaborazione con il canile Qui la Zampa di Nicola Corona”, spiega la prima cittadina, “non sappiamo se riusciremo a salvarlo e non sappiamo chi abbia avuto il coraggio di abbandonarlo così. Chiunque sia spero che non abbia coraggio di prendere altri cani e si limiti ad occuparsi di se stesso”.

