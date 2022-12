L’appuntamento è dal 16 al 18 dicembre. L' Associazione culturale "Ballu tundu" invita tutti alla prima edizione di "Boghes e cannas" che sarà organizzato con il contributo dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna e del Comune di Maracalagonis e grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di Maracalagonis Nostra Sennor 'e Itri, Sant'Antonio, Sa Cedra, Martis de Agoa, Pro Loco Marese e della Parrocchia "Vergine degli Angeli" di Maracalagonis.

Sarà una rassegna di tenores, musica tradizionale, gruppi folk, balli in piazza, e, momento clou, le rievocazioni storiche del fidanzamento e del matrimonio di cento anni fa.

Il 16 dicembre protagoniste saranno soprattutto le launeddas. Il tema? “Quelle canne legate da un filo d’erba”.

Il 17 dicembre, la rievocazione storica del fidanzamento marese negli anni 20. Alle 16, la partenza da casa del futuro sposo verso la casa della futura sposa. Prevista anche la visita alla mostra “Affatigamentus po sa còia”, scene con figuranti riproducenti i preparativi del matrimonio. Di contorno tanti gli appuntamenti di suonatori, gruppi folk e tenores.

Il 18, ultimo giorno della festa, proporrà la rievocazione storica del matrimonio marese negli anni 20, “Sa còia antiga”, con Sa calada de is arrobas, la vestizione della sposa e il matrimonio (Sa coja). Seguirà il corteo nuziale per le vie del centro storico, con l'accompagnamento dell'Orchestra Popolare Sarda. A seguire dopo il rito del matrimonio “Su Ballu 'e Missa”. Quindi la consegna delle chiavi agli sposi, la degustazione dei dolci degli sposi, la sfilata delle “Maschere tradizionali di Maracalagonis” a cura dell'associazione Martis de Agoa, l'esibizione dei Tenores di Neoneli, del Gruppo folk “Campidanesas”, del Gruppo etnomusicale Cuncòrdias (Orlando ed Eliseo Mascia, Bruno e Asael Camedda

Fonte: L'Unione Sarda

