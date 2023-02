Maracalagonis, addio incidenti e feriti: nuovo asfalto e marciapiedi sulla Provinciale 15

Maracalagonis, via ai lavori di rifacimento della Sp 15 Il restyling interesserà il tratto di circa 2 chilometri che va dall’incrocio con la via Nazionale alla rotatoria al confine con Sinnai Il delegato alla Viabilità Antonello Floris: “La Città Metropolitana ha tenuto fede all’impegno preso un anno fa per garantirne la messa in sicurezza” CAGLIARI, 17 febbraio 2023 – Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il rifacimento del tratto della strada provinciale 15 in Comune di Maracalagonis che va dall’intersezione con la via Nazionale alla rotatoria al confine con il Comune di Sinnai. L’intervento, realizzato dalla Città dalla Metropolitana di Cagliari con un finanziamento di 714mila euro del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, includerà il rifacimento del manto stradale su tutta la carreggiata di circa 2 chilometri, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, la sistemazione idraulica dello smaltimento delle acque e il rifacimento di marciapiedi e banchine nel tratto urbano. I lavori prenderanno il via a inizio marzo e avranno una durata di tre mesi.

“La Città Metropolitana ancora una volta dimostra di essere un ente al servizio di tutti i comuni che ne fanno parte e ha tenuto fede agli impegni presi lo scorso anno con il Comune di Maracalagonis per garantire la messa in sicurezza di una strada molto trafficata e purtroppo finora teatro di numerosi incidenti”, commenta il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. Grande soddisfazione anche da parte della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, che assieme al consigliere Floris ha voluto presenziare personalmente alla firma per la consegna dei lavori: “Grazie a una collaborazione concreta ed efficace tra il nostro Comune e la Città Metropolitana portiamo a casa questo grande risultato e possiamo finalmente iniziare questi lavori attesi da oltre 15 anni che renderanno la Sp 15 più sicura e vivibile per i nostri cittadini e per tutti quelli che la percorrono”.