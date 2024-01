Acque nere convoglierebbero a quelle bianche nel canale coperto, “un problema molto sentito nei periodi estivi era proprio quello dei miasmi di cui ci siamo occupati e che successivamente è stato oggetto anche di petizione”. La sindaca Fadda pronta a firmare un’ordinanza “in cui ordino a tutti cittadini in queste zone individuate di verificare gli allacci alle fogne e i propri scarichi”. Una problematica presa in mano dal Comune guidato da Francesca Fadda, ossia quello della probabile contaminazione delle acque del corso d’acqua. Le immagini sembrerebbero non lasciare dubbi: ulteriori analisi, eventualmente, daranno conferma. La comunicazione da parte del primo cittadino è di oggi: “Sono pervenuti al Comune di Maracalagonis alcuni documenti di un primo lavoro effettuato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale tutta che ha stanziato fondi e deliberato questo progetto, come avevamo annunciato e si è eseguito come preventivato il controllo del canale coperto Rio Cortis.

Da questo primo stralcio di lavoro (controllo) è arrivata alla mia Pec in data odierna una relazione dal quale si evince che ci siano presumibilmente 10 punti circa su cui soffermare l’attenzione. Si presume quindi possano esserci diciamo acque nere che possono convogliare nelle acque bianche, causa perdite o altre intromissioni; pertanto questi punti saranno ancora oggetto di controllo, di analisi, di approfondimento, ma nel contempo per non perdere tempo emetterò un’ordinanza”.

I controlli saranno focalizzati con le analisi e con altre proposte che gli incaricati dovranno portare avanti per accertare la provenienza.