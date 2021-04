Mappa europea del Covid, la Sardegna cambia colore: da arancione a rosso

La Sardegna cambia colore nella mappa europea del Covid aggiornata dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da arancione, dunque con un livello di rischio basso, a rossa, un gradino più in alto. Dopo settimane di arancione, quindi, a livello europeo arriva il cambio di colore per l’Isola. Come riportano anche vari quotidiani e agenzie di stampa nazionali (con la mappa già pubblicata sul sito ufficiale dell’Ecdc e aggiornata a ieri), in tutta Italia restano 7 le regioni in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per il Coronavirus. Marche e le province autonome di Trento e Bolzano tornano rosse, abbandonando il rosso scuro. In rosso tutto il resto dell’Italia.

