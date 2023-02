Manutenzione dell’acquedotto: possibili disagi a Dolianova e Soleminis

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire un intervento di manutenzione sull’acquedotto al servizio di Soleminis e Dolianova. Nel dettaglio, si sta procedendo all’eliminazione di una dispersione idrica individuata nel tratto tra Sibiola (in territorio di Serdiana) e Dolianova. Grazie alle manovre in rete effettuate e alle scorte accumulate nei serbatoi comunali, l’erogazione all’utenza sarà comunque garantita.

Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio in particolare nelle zone più alte del centro abitato, ma sono destinate a rientrare non appena sarà concluso l’intervento verso le 17. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.