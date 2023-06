Manuel ucciso dagli youtuber in Lamborghini, il ragazzo alla guida positivo alla droga

Era positivo alla droga Matteo Di Pietro, il ragazzo di 20 anni accusato di omicidio stradale per aver travolto una Smart mentre alla guida di una Lamborghini girava video per i social. Lui e i suoi due soci del gruppo comico The Borderline vivono lanciando sfide, challenge fra i giovani, scommettendo sulla loro riuscita sui canali social più in voga fra i ragazzi, Instagram e TikTok prima di tutti. L’ultima, quella di ieri, finita in tragedia, prevedeva di stare a bordo di una Lamborghini per 50 ore senza mai scendere.

Matteo Di Pietro, alla guida al momento dell’incidente, è indagato per omicidio stradale. Leader del gruppo, “founder e CEO” dei TheBorderline, “Dp” (questo il nome d’arte del 20enne) dopo gli accertamenti è risultato positivo alla cannabis

Vito Loiacono è un volto noto sul canale delle challenge ma ha raggiunto più successo come TikToker, dove è soprannominato “Er Motosega”. Il ragazzo ha dichiarato in un commento su un post Instagram di non essere al volante al momento dell’impatto, ma è lui ad aver noleggiato il suv, e anche su questo dovranno essere fatti accertamenti per capire se avevano l’età per poterlo fare. A bordo della macchina, prima di partire con la sfida, in un video prendeva in giro la “povertà” di chi ha una Smart, proprio come la madre della vittima: “La macchina tua costa 300 euro usata al Conad”. Una incredibile coincidenza. Arrivato sul luogo dell’incidente, il padre ha tentato di aggredirli ed è stato trattenuto a stento dai presenti.