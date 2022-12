Manovra: Cgil-Uil, il 16 ottobre si ferma la Sardegna - Sardegna

Sciopero generale di otto ore il 16 dicembre: così la Sardegna si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale Cgil e Uil articolata nelle diverse regioni d'Italia dal 12 al 16 dicembre contro la legge di bilancio del governo Meloni. "Iniqua e inefficace nel contesto di gravissima difficoltà economica e sociale del Paese e caratterizzata da provvedimenti che avranno un impatto ancor più devastante in una regione svantaggiata come la Sardegna": così la Cgil regionale giudica la manovra, scegliendo lo sciopero e la piazza per spronare le forze politiche a modificare radicalmente il testo presto al vaglio del Parlamento.

"Il governo nazionale - ha detto il segretario generale Cgil Sardegna Fausto Durante - si accanisce contro le persone povere e fragili e si mostra invece debole, o accondiscendente, verso gli evasori, non affronta l'emergenza salariale, non interviene strutturalmente sull'aumento dei prezzi dell'energia e sull'inflazione, con la flat tax aumenta l'iniquità del sistema fiscale, riduce le risorse necessarie per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, interviene sull'indicizzazione delle pensioni compiendo una vera rapina ai danni dei pensionati".

"Nel 2023 si rischia la recessione e davanti a questo quadro la risposta del governo è del tutto inadeguata" aggiunge la Cgil regionale ricordando che "non c'è traccia delle proposte avanzate nell'incontro con il Governo". I sindacati infatti, avevano proposto, a partire da questa legge finanziaria, l'avvio di riforme costruite con il mondo del lavoro, ispirate dai criteri della solidarietà, della giustizia sociale, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su politiche industriali capaci di prospettare un nuovo futuro per il Paese. Sullo sfondo, ma di certo non per importanza, c'è la forte perplessità del sindacato in Sardegna verso la riforma dell'autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli.



