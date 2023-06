Manneddu e Mont’e Prama protagonisti in tv a “Il caffè” di Rai 1

Cabras

Questa mattina la trasmissione culturale ha dedicato uno spazio ai Giganti

Questa mattina si è parlato dei Giganti di Mont’e Prama su Rai1, nella trasmissione culturale “Il caffè”, condotta da Pino Strabioli.

Protagonista: Manneddu, il Gigante ospite in queste settimane all’ingresso della sezione greca e romana del Metropolitan Museum of Art, il prestigioso museo situato lungo la Fifth Avenue di New York.

I Giganti di Mont’e Prama sono stati definiti “ambasciatori nel mondo di una cultura che ci ha lasciato non soltanto i possenti Nuraghi, ma anche – ad esempio – il Santuario di Santa Cristina, le Domus de Janas, le Tombe dei giganti: oggetti d’arte raffinatissima”.

Nel servizio vengono annunciati anche i prossimi scavi nel sito del Sinis.

Sabato, 10 giugno 2023