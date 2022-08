Venerdì prossimo la Meloni sarà a Cagliari per un comizio elettorale in piazza del Carmine.

“In apparenza sembravano degli pseudo-rivoluzionari figli di papà intenti a strappare per divertimento un manifesto elettorale di Fratelli d’Italia”, ha scritto l’ex ministra, “in realtà, semplicemente riproducendo il video al contrario, sono dei bravi ragazzi che stanno riattaccando un mio manifesto un po’ piegato. Grazie ragazzi, un esempio di educazione e rispetto verso il prossimo. Il 25 settembre vinceremo anche per voi”.

Hanno strappato un manifesto elettorale di Giorgia Meloni, intonando “chi non salta è un fascista” e hanno postato il video su Facebook. È successo qualche giorno fa a Olbia a margine della manifestazione organizzata da Pride Infogau, l’associazione che promuove la lotta transfemminista e per i diritti LGBTQIAK+. E la leader di Fdi oggi ha risposto con un video che riproduce le immagini al contrario.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail