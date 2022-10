Cagliari

L’annuncio del segretario Caracciolo: “Occorre una radicale modifica per garantire cure adeguate a tutti”

Ci sarà anche la segreteria regionale del Siulp alla manifestazione unitaria sulla sanità annunciata da Cgil, Cisl e Uil per sabato prossimo a Cagliari. Lo annuncia il segretario generale regionale Giuseppe Caracciolo, che spiega: “La sanità è un diritto imprescindibile del cittadino e come tale deve essere tutelato. Negli ultimi anni la sanità sarda è tracollata in un vortice che non trova luce. Occorre una radicale modifica degli assetti sanitari e una rivisitazione globale di tutta la struttura sanitaria per garantire le cure adeguate a tutti”.

La delegazione regionale Siulp sfilerà al fianco della Cisl e alle altre organizzazioni indacali confederali per dar forza alla voce di protesta della collettività.

“Come abbiamo già dimostrato a Oristano e a Nuoro nelle passate settimane, non potevamo non essere presenti anche a questo appuntamento regionale importantissimo”, aggiunge Caracciolo, “poiché il Siulp oltre a essere il sindacato maggioritario della Polizia di Stato, che rappresenta i diritti delle donne e degli uomini in divisa, è anche il sindacato che nella tutela dei poliziotti deve garantire anche la loro dignità di cittadini assieme alle loro famiglie e a tutti gli altri cittadini di tutte le altre categorie di lavoro”.

“L’importanza delle nostra presenza nella protesta regionale rappresenta inoltre l’evidente segno tangibile del malessere generale che, proprio grazie al sacrificio e al senso di appartenenza dei poliziotti, viene contenuto in manifestazioni pacifiche e ordinate. Lo Stato”, conclude il segretario Caracciolo, “non deve isolare chi per natura è già isolato geograficamente; al contrario confidiamo nel prossimo nuovo governo affinché possa dare uno scossone positivo al sistema governativo regionale per rianimare la sanità sarda”.

L’appuntamento è in piazza del Carmine a Cagliari. Gestire l’emergenza e avviare la programmazione sono i due punti centrali delle rivendicazioni dei sindacati, per arrivare a una sanità universale e di qualità, meno centralizzata e più diffusa nel territorio. Per i sindacati, infatti, “non c’è un’organizzazione adeguata dei servizi e nemmeno una programmazione socio-sanitaria nel territorio”, come hanno spiegato i segretari regionali Samuele Piddiu (Cgil), Gavino Carta (Cisl) e Francesca Ticca (Uil) sottolineando che “il caos gestionale riguarda tutte le strutture, con una forte carenza di operatori sanitari”.

