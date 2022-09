Mango e semi dall'Egitto in valigia, bloccato ad Alghero - Sardegna

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari in servizio all'aeroporto di Alghero di Alghero, insieme ai militari della Guardia di Finanza-Compagnia di Alghero, nel corso della normale attività di controllo, hanno rinvenuto nel bagaglio di un cittadino italiano, proveniente dall'Egitto via Roma Fiumicino, 9,5 kg di mango e 628 grammi di semi di mango, privi di confezione e di etichetta e sprovvisti di certificazione sanitaria.

In applicazione delle disposizioni comunitarie è stato disposto il sequestro cautelare, in attesa del parere igienico-sanitario dell'Ufficio del Fitopatologo dell'assessorato dell'Agricoltura per prevenire eventuali contaminazioni delle coltivazioni locali con potenziali veicoli di agenti patogeni.



Fonte: Ansa Sardegna