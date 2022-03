Arborea

I consiglieri Cera e Talanas scrivono al presidente Solinas dopo una visita alla Cooperativa produttori



È urgente dare piena attuazione al “Piano di recupero delle aree irrigue” presentato dal Consorzio di bonifica dell’Oristanese, nel quadro di “un nuovo modello di sviluppo rurale incentrato sulla autosufficienza energetica ed alimentare, avviando così un immediato piano di incentivi, seguito da una programmazione di un efficiente e adeguato apparato amministrativo burocratico capace di attuare una strategia di sviluppo rurale per il territorio fortemente scosso da queste crisi internazionali”.

Lo scrivono in una nota – indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia – due consiglieri regionali di maggioranza, Emanuele Cera e Giuseppe Talanas, dopo una visita al centro ingrasso della Cooperativa produttori ad Arborea.

Cera e Talanas chiedono la convocazione immediata di “un tavolo di confronto tra l’Assessorato all’Agricoltura, la V Commissione del Consiglio regionale, le Agenzia regionali per l’agricoltura e le rappresentanze economiche e produttive del comparto zootecnico, per programmare e dare attuazione ad una strategia di sviluppo che con la tecnologia, l’efficientamento e la sostenibilità possa dare una nuova prospettiva alle aziende della Sardegna”.

Nel documento si ricorda che oltre alla carenza negli approvvigionamenti di mais “si registrano difficoltà crescenti anche per i cerali, quali segale, orzo, avena oltre che per i semi di soia e girasole. La dipendenza da mangimi dai mercati esteri, e prevalentemente da quelli dell’Est, ha fatto emergere la fortissima debolezza del settore. In due settimane si è avuta un’insostenibile impennata dei prezzi dei mangimi accompagnata al blocco delle esportazioni dall’Ucraina, dalla Russia e nei giorni scorsi anche dall’Ungheria”.

“Il caro prezzi dei mangimi”, aggiungono Cera e Talanas, “la carenza di luoghi di stoccaggio, la dipendenza dai mercati internazionali per l’approvvigionamento e la contestuale presenza di numerosi terreni irrigui incolti e abbandonati che possono essere riqualificati e utilizzati per la produzione di mangimi e foraggio per l’alimentazione animale, deve chiamare a raccolta la Regione, le Agenzie regionali, il Consorzio di bonifica e le imprese del territorio per pensare a una soluzione destinata alla produzione di materie prime per l’alimentazione animale, spingendo sull’autoproduzione e per arrivare ad una indipendenza alimentare per i bovini”.

In questo modo sarebbe possibile anche “riqualificare le campagne, renderle produttive e rilanciare la zootecnia sarda in grande crisi, in particolar modo ad Arborea, che rappresenta la realtà produttiva più importante del settore”.

“Se ci si riferisce ad esempio all’Oristanese”, aggiunge Emanuele Cera, “non viene utilizzato circa il 40% dei terreni irrigabili del Consorzio e inoltre nel Terralbese sono presenti un numero considerevole di terre di una primaria azienda agricola nazionale che attraverso accordi di collaborazione con il Sistema Arborea potrebbe condurre anche con questo importante obiettivo all’autoproduzione e all’autosufficienza alimentare per i bovini”.