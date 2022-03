Mangia un bombolone e muore soffocata in pasticceria: la tragica fine di una donna. È morta così, soffocata, mentre faceva merenda al bar. “La tragedia è avvenutaa Bologna ieri pomeriggio, intorno alle 17, al bar Billi di via De Coubertin, zona Saragozza, dove una donna di 66 anni si è sentita male mentre stava mangiando un bombolone: probabilmente colta da malore, è rimasta soffocata da un boccone del krapfen. La donna, che non riusciva più a respirare, ha iniziato a tossire e poi si è accasciata sul pavimento. Subito il barista e gli altri clienti che si trovavano in quel momento nella pasticceria hanno tentato di soccorrerla, chiamando il 118. Ma i sanitari, appena arrivati nel bar, non hanno potuto far altro che constatare la morte della signora”, riporta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale.

