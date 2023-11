Mandas, transita lungo i binari con le sbarre che si abbassano: scatta il sistema di sicurezza, traffico in tilt

Non è la prima volta che accade, anzi, “uno potrebbe pensare ad un guasto al sistema di controllo Arst invece è l’ennesima volta che, qualche incosciente, passa mentre le sbarre si stanno abbassando provocando il blocco di sicurezza del sistema” spiega il sindaco Umberto Oppus. Una pratica non insolita, dunque, ed estremamente pericolosa che, per fortuna, viene prontamente gestita anche grazie ai dispositivi di sicurezza presenti.

“Gli operai Arst sono stati allertati e sul posto i Carabinieri che ringrazio hanno garantito il deflusso delle auto”.