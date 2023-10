Mandas sotto choc per Fabrizio Pibiri, morto a 46 anni: "Vola in alto, guerriero"

Lacrime a Mandas per la scomparsa di Fabrizio Pibiri. Aveva solo quarantasei anni e in paese era molto conosciuto da tutti: lavorava per la Gsa antincendio, dove ricopriva il ruolo di vigilante, ed era noto anche per la partecipazione alle sagre, quella di Sant’Isidoro su tutte, e nel settore della ristorazione. La notizia del decesso ha fatto rapidamente, in tarda mattinata, il giro di tutto il paese. Pibiri lascia i genitori e una compagna. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio: “La vera amicizia rende inseparabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora. Vola alto Fabrizio Pibiri”, scrive Giuseppe Pranteddu. Sonia Melis ricorda il 46enne con una foto: “Fabrizio Pibiri, mi domando perché. Non ho parole davanti a questa notizia, solo tanta tristezza, vola in alto guerriero, un abbraccio fin lassù”.

Commozione e cordoglio anche dal sindaco Umberto Oppus, che ha pubblicato un post nelle storie del suo profilo ufficiale di Facebook: “Ci sono giorni, nei paesi, che segnano per sempre la vita delle famiglie e della comunità stessa. Oggi per Mandas è uno di questi. La preghiera e il silenzio, come nel venerdì santo, avvolgono questa gironata di tristezza e lutto. Ciao Fabrizio”. Oppus, a Casteddu Online, aggiunge che “domattina andrò a trovare la famiglia del nostro concittadino per porgere personalmente le condoglianze”.