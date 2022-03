Mandas ricorda il suo martire: un libro per ripercorrere la storia di Efisio Raccis

una conferenza stampa svoltasi a Cagliari nei locali dell’ex carcere di Buoncammino, oggi sedeuffici amministrativi dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna, si è dato inizio ad unagiorni che ha visto la presentazione del libro “Efisio Raccis – un martire sardo nella tragediaBellissimo ricordo scritto a quattro mani da Umberto Oppus (sindaco di Mandas) eCappelli (nipote di Efisio Raccis) con la prefazione di Maurizio Veneziano, provveditorepenitenziaria in Sardegna. Efisio Raccis nacque a Mandas il 18 gennaio delil giovane si arruolò nella guardia di finanza con una ferma triennale, rientrato in Sardegnadi percorrere la carriera presso la polizia penitenziaria che dopo varie destinazioni, lo portòquel di La Spezia dove svolse servizio e dove si stabilì con la famiglia, la moglie Matilde Gessadi Mandas) e i figli Romano, Mariangela e Bruno. Purtroppo a seguito dell’infaustoconseguente l’otto settembre del 1943 a La Spezia la situazione divenne esplosiva e il 23del 1944, nel carcere spezzino di Villa Andreino, il brigadiere Efisio Raccis fu arrestato epresso il campo di concentramento di Mauthausen dove il 23 marzo del 1945 trovò laad appena 41 anni di età.sindaco di Mandas, insieme alla giunta comunale e tutto il consiglio, ha voluto ricordare ilmartire con una giornata di toccanti ed emozionanti manifestazioni che sabato 26 marzohanno regalato momenti di intensa commozione alla comunità mandarese. Alla presenza deidiscendenti di Efisio Raccis, giunti da La Spezia, sono state scoperte alcune targhe marmoreericordo del martirio di Efisio Raccis, nonche la targa viaria che ha trasformato l’attuale via Adain via Efisio Raccis. La cerimonia si è svolta alla presenza del picchetto d’onore della Poliziache ha reso gli onori ai caduti di tutte le guerre e del Provveditore regionalePenitenziaria in Sardegna Dottor Maurizio Veneziano a cui, insieme al CorpoPolizia Penitenziaria, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Mandas. “Nei sei anni in cui hoservizio in Sardegna, ho avuto il piacere e l’onore di conoscere persone fantastiche, ero giànell’isola come direttore del carcere di Sassari, ma quest’esperienza mi ha fatto vivereintensi e conoscere un’isola che ha molte similitudini con la mia (Sicilia), la gente sardacuore grande e generoso” con queste parole, il Dottor Veneziano ha ringraziato tutti e ricevutochiavi della cittadina dalle mani del Sindaco Umberto Oppus, sempre impegnato nella ricerca deistorici che raccontano di Mandas nel mondo e sempre attento a promuovere la cultura delinteso come esempio valido per la crescita delle nuove generazioni.