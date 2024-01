L’antica croce trafugata decenni fa, e riapparsa in vendita su internet, è stata presa in carico dal corriere specializzato: la prossima settimana farà rientro a casa. Il sindaco Umberto Oppus: “La Sotheby’s mi ha appena contattato per informarmi, un altro sogno che si realizza”. Ancora qualche giorno e il prezioso e caro cimelio sarà nuovamente nel suo paese, accolto con cura e affetto da chi, per settimane, si è prodigato al fine di restituirlo alla comunità. Mai dimenticata e sempre rimpianta, la croce in argento processionale, risalente al 1636, era stata rubata 50 anni fa dalla chiesa dove era in dimora. Avvistata per caso in una famosa asta inglese, il sindaco Oppus e il suo team si sono adoperati al fine di riaverla e riportarla in Sardegna. E così sarà: 10 mila euro per la riacquisizione dell’antica croce grazie a un finanziamento a favore del Comune da parte della Fondazione di Sardegna.