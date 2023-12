Mandas, il passato che riaffiora: a Su Angiu le vestigia di una grande città

Scoperte archeologiche mozzafiato quelle racchiuse nel territorio del centro della Trexenta, regione storica della Sardegna, situata nella parte settentrionale della provincia di Cagliari, importante oggi come negli antichi tempi. È il sindaco che l’amministra, Umberto Oppus, a fornire gli aggiornamenti riguardo gli scavi in corso che, pietra dopo pietra, consentono di scoprire e ricostruire una porzione ancora nascosta di ciò che è stato edificato, dalle precedenti civiltà, durante il corso dei secoli. “Con tutte le stratificazioni presenti da qui ad arrivare al nuragico c’è una immensa mole di dati scientifici e reperti archeologici da valorizzare. Considerando anche la notevole estensione dell’area” commenta un cittadino. Tanti infatti gli appassionati che seguono con attenzione l’andamento degli scavi. Non solo: chi apprende la notizia per la prima volta è incuriosito e affascinato dai dati, dalle certezze e supposizioni che emergono riguardo il sito archeologico di “Su Angiu” e dalla valorizzazione che il Comune compie riguardo questo aspetto. “Semplicemente emozionato” afferma Oppus.

Già in età preistorica il sito era abitato, tre ettari circa è l’area interessata e i resti vicini villaggi d’epoca punica e romana compaiono tra le pietre nuragiche. Grande lavoro per i professionisti della Sovrintendenza dei Beni Culturali: armati di pale, picconi e picconcini, zappe, palette, scopette e spazzole a loro il prestigioso compito di far riemergere le meraviglie delle tante civiltà che si sono susseguite nell’arco del tempo.