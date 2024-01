Mandas – Ecco l’antica croce nuovamente a casa: dopo 50 anni ha fatto rientro in paese, nella sua comunità d’appartenenza. Trafugata e ritrovata, per caso in un’asta qualche mese fa, dopo un lungo e speciale viaggio è pronta per riprendere il suo posto nella parrocchia.

Una storia a lieto fine, dunque, quella del cimelio religioso fatto realizzare nel 1636 dal Procuratore della Parrocchia il Reverendo di Mandas Sisinnio Putzu: “Questa croce ha qualcosa di unico, meraviglioso ma soprattutto sacro nel più ampio senso della parola.

Nella vita si possono fare tante cose e inseguire tanti sogni: questo ha superato tutti e tutto. Dopo oltre 50 anni è ritornato a Mandas ciò che era di Mandas, in Sardegna ciò che era della nostra isola” aveva comunicato il primo cittadino Umberto Oppus che si è impegnato per raggiungere questo traguardo.