Mandas

Ieri la cerimonia in ricordo di Efisio Raccis alla presenza del segretario regionale della Uilpa penitenziaria e degli amministratori di Laconi e Goni

Una via di Mandas in memoria del martire Efisio Raccis, agente della polizia penitenziaria (allora agente di custodia) morto nel campo di concentramento di Mauthausen il 23 marzo del 1945.

L’intitolazione della via è avvenuta ieri durante una manifestazione toccante che ha visto la partecipazione delle autorità del territorio, di due nipoti di Efisio Raccis, delle scolaresche, dei rappresentanti delle altre forze dell’ordine, del provveditore dell’amministrazione penitenziaria, dei sindaci dei comuni limitrofi. In particolare il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, che non è rimasto insensibile al richiamo dell’importante cerimonia in favore di un martire che ha vestito la sua stessa divisa e del vice sindaco di Goni, Giacomo Mascia.

“Giornata commovente a Mandas in ricordo di Efisio Raccis – ha detto sindaco Umberto Oppus – martire sardo nella tragedia dell’olocausto, un grazie speciale ai nipoti diretti che da la Spezia e Bolzano hanno raggiunto la Sardegna per questo tributo. Ho avuto modo di conoscere altri cugini e cugine, emozione unica per un altro “Raccis” che viene ricordato con affetto e diventa un simbolo di lotta contro il nazifascismo, un Raccis importante per il paese come lo è stato Renato Raccis calciatore degli anni 40 a lui il paese ha dedicato anche uno stadio”.

“Accogliamo con profonda soddisfazione l’iniziativa del Comune di Mandas – ha detto Michele Cireddu, segretario regionale della Uilpa penitenziaria – che ha intitolato una via al nostro agente martire Efisio Raccis. Sono iniziative che ci riempiono di orgoglio e di soddisfazione, è bello sapere che ci sono persone che sanno ricordare anche i gesti eroici della polizia penitenziaria”.

Domenica, 27 marzo 2022