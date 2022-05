MANDAS. Un trentatreenne di Mandas, convinto di fare un affare, ha ordinato una stufa a pellet messa in vendita sul sito “subito.it” la piattaforma gratuita on-line leader in Italia per comprare e vendere di tutto. Ha contattato telefonicamente l’ignoto inserzionista con il quale ha concordato il prezzo finale e le modalità di pagamento.. Nonostante, però, così come convenuto, abbia effettuato un accredito di 253 euro su una carta Postepay, non ha ricevuto la stufa. L’inserzionista, intascato il denaro si è reso irreperibile. L’incauto acquirente, resosi conto di essere stato gabbato, si è recato nella caserma dei carabinieri della stazione di Mandas per formalizzare una circostanziata denuncia-querela. I militari dopo gli accertamenti effettuati nel corso delle indagini sono riusciti a identificare chi ha intascato il denaro. Il “bidonista”, un trentaquattrenne disoccupato di Chieti, con precedenti denunce a carico, è stato deferito in stato di libertà per truffa aggravasta alla procura della repubblica presso il tribunale di Cagliari. (Gian Carlo Bulla)