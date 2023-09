Mandas, cittadinanza onoraria a Roberto Giacobbo

La sua capacità di relazionarsi con il pubblico riguardo la storia e la cultura affascina da anni: cattura l’attenzione e invita e invoglia a viaggiare con lui attraverso il piccolo schermo: esperienze mozzafiato alla scoperta dei territori e, spesso e volentieri, fa tappa in Sardegna. Ogni sua comparsa è accompagnata da un folto numero di ammiratori che non perdono l’occasione di assistere di persona ai suoi interventi. Un mese fa è stato anche a Mandas, alla scoperta del luogo, e il primo cittadino non ha perso occasione e gli ha proposto la certificazione come cittadino onorario. “Roberto ha accettato la nostra proposta di diventare nostro cittadino onorario e, con non poca emozione, ha svelato che ci sono sempre le prime volte e per lui sarà un grande onore ricevere il riconoscimento che, appunto, per la prima volta un Comune italiano gli ha proposto.

Mandas da anni crede nella promozione e divulgazione culturale e chi meglio di Roberto Giacobbo può incarnare questo sogno?” ha comunicato Oppus. Appuntamento quindi per sabato, alle ore 18 presso la sala conferenze dell’ex convento.