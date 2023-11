Mandas, all'asta l'antica croce in argento risalente al 1636 e rubata 50 anni fa

“Chiedo a tutti i mandaresi residenti e non di verificare se a casa hanno foto storiche o ricordano elementi utili di questa croce” ha comunicato il sindaco Umberto Oppus. Non ci sono dubbi, l’antico oggetto finito in una casa d’aste del Regno Unito, tra le più importanti, è quello che fu trafugato dal paese decenni fa e di cui si persero le tracce sino a qualche giorno fa quando è ricomparso sul web. Appresa la notizia, il sindaco Oppus ha immediatamente lanciato un appello ai suoi concittadini al fine di reperire più materiale possibile riguardante il cimelio antico. Un simbolo per la comunità, di immenso valore storico e culturale, e per il quale ora si tenta ogni strada per riportarlo a casa.

“Nei primi anni Settanta fu rubata a Mandas l’antica croce d’argento della Parrocchia fatta realizzare nel 1636 dal Procuratore della Parrocchia il Reverendo di Mandas Sisinnio Putzu. Vista l’urgenza chiedo a tutti di condividere e divulgare la mia richiesta” aveva espresso Oppus. Una corsa contro il tempo, quindi, per recuperare la croce. A tal fine sono state già informate le autorità competenti