DI STEFANO AMBU

"È stato difficile dormire dopo Cagliari-Cittadella, troppe emozioni. Il gol? Nessuno si è reso conto che sono stato travolto dal portiere, ma era bellissimo: anche barcollando ho voluto godermi il momento ed ho esultato sotto la curva. Questo ritorno l'ho sognato tante volte, ma pensavo che ormai fosse impossibile". Parole di Marco Mancosu, cagliaritano cresciuto con la maglia rossoblu costretto a girare mezza Italia prima di tornare come Ulisse nella sua Itaca, in Sardegna.

"Tutto è successo molto velocemente - racconta in conferenza stampa - sino alla Coppa Italia ero concentratissimo sulla Spal, società che ancora ringrazio. Poi c'è stato qualche problema: ho fatto una chiacchierata con il Brescia. Sarebbe stato facile dire di sì: conosco bene presidente e allenatore. Ma quando si è fatto avanti il Cagliari non ho avuto dubbi: una scelta che mi caricava anche di responsabilità. Ma io non scappo mai dalle responsabilità". Quindici anni fa l'addio al Cagliari. "Ero un ragazzino - ricorda - non sapevo ancora se sarei potuto diventare un vero calciatore. Le cose vanno così, a volte per strade complicate. Ma io ringrazio ogni piazza in cui sono stato. A Siracusa mi si è aperto un mondo, ho capito che in questo mondo c'era spazio anche per me".

Eppure con il Cagliari era iniziata con un gol all'esordio. Dopo quindici anni un'altra rete al ri-esordio: "È diverso - spiega - nel 2007 era l'ultima giornata di campionato, c'era molta tranquillità. Il gol con il Cittadella è stato più importante, realizzato da giocatore vissuto, più consapevole: è un momento più importante". Poco tempo per continuare a sognare. "Bisogna affrontare la realtà e tante partite difficili - chiarisce - In B viene premiata la costanza nel rendimento. E a volte anche un punto può andare bene, come quello ottenuto a Como".

Rapporto speciale con i nuovi compagni. "Sino all'altro giorno - dichiara - ero un tifoso di Nandez, Pavoletti e degli altri. Ora parliamo in campo, ci scambiamo la palla". E feeling con Liverani. "Abbiamo fatto insieme tre campionati e due li abbiamo vinti. Con lui - confessa - mi trovo bene, non è una questione di schemi, ma di metodo di lavoro: rendo al meglio". Ora la gara con la Spal, proprio la squadra appena lasciata. "Mia figlia mi ha detto: 'Ma domenica con quale maglia giocherai'? Forse pensava a un altro trasferimento - dice scherzando - Ma l'ho rassicurata: gioco col Cagliari, stiamo a Cagliari. Una partita insidiosa, perchè è una squadra compatta. Dobbiamo essere bravi a sollevare l'asticella dell'attenzione".

