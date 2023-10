Mancherà l’acqua nelle borgate di Oristano, a Tiria, Pranisceddu e Is Bangius

Utilità Intervento dei tecnici di Abbanoa

Oristano

Martedì prossimo, 17 ottobre, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria nell’acquedotto di Oristano che riguarderà il partitore Nuraghe Paiolu nell’agro di Tiria. L’intervento comporterà una diminuzione delle quote di alimentazione idrica provenienti dal potabilizzatore di Silì e dell’acquedotto Bau Pirastu.

A partire dalle ore 8 e fino all’ultimazione dell’intervento, stimata per le ore 17, e sino alla completa riattivazione del servizio, si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni nei seguenti comparti idrici:

• Oristano: borgata di San Quirico;

• Oristano: alcune utenze di case sparse in località Tiria;

• Palmas Arborea: borgata di Tiria e alcune utenze di case sparse in località Tiria;

• Siamanna: utenze delle case sparse loc. Pranisceddu;

• Marrubiu: Is Bangius.

L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte dei serbatoi comunali nei seguenti centri abitati di Arborea (centro abitato e zona rurale), Marrubiu (centro abitato) e Terralba (centro abitato, comprese le frazioni di Tanca Marchese e Marceddì).

Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre necessarie. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Venerdì, 13 ottobre 2023

