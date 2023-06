Mancanza di medici in Alta Marmilla e problemi al poliambulatorio, monta la protesta

Sanità Assemblea territoriale mercoledì ad Ales

Il poliambulatorio di Ales

Le criticità della sanità pubblica e territoriale, in particolare per la mancanza dei medici di base e per i problemi del poliambulatorio di Ales – Mogoro, saranno al centro di una assemblea pubblica promossa dal gruppo “Presente futuro della Sanità territoriale in Alta Marmilla”.

L’appuntamento è fissato ad Ales per mercoledì prossimo, 7 giugno, alle 17.30 nella sede dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”, in via Todde 18.

Scopo dell’iniziativa, si legge in una nota del gruppo, è quello di “valutare insieme le strategie di protesta e di risoluzione da adoperare”.

All’assemblea sono inviatati cittadine e cittadini, associazioni, sindacati e amministratori locali.

Sabato, 3 giugno 2023

