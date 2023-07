Mancanza dei requisiti di igiene, chiuso il ristorante di un hotel sul lungomare di Quartu.

Il 10 luglio, a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Compagnia locale e i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno proceduto al controllo di una struttura alberghiera della costa, dove hanno rilevato la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e gestione degli alimenti presso il ristorante situato all’interno. Per tale violazione è stata disposta la sospensione dell’attività di ristorazione in attesa della regolarizzazione del deposito degli alimenti, oltre alla sanzione amministrativa di 2.000 euro.