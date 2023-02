“Mancano farmaci anche nell’Oristanese, ma non siamo in emergenza”

Oristano

Il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, rassicura: “Finito l’inverno si tornerà a regime”

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di carenza di farmaci anche in provincia di Oristano, dove tra i pazienti cresce la preoccupazione. “È vero che alcuni mancano e che in rapporto agli anni precedenti il problema è più marcato”, spiega il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, che però rassicura: “Non si può parlare di emergenza. E bisogna considerare che quasi tutti i principi attivi vengono prodotti da più aziende”.

Il consiglio è quindi quello di “chiedere il farmaco equivalente, e se non dovesse esserci tornare dal medico per una nuova prescrizione”. Altra soluzione suggerita dal presidente Annis è quella di “rivolgersi alle farmacie che possano direttamente provvedere alla preparazione: alcune sono fortemente specializzate”.

Assieme ai chelanti del ferro, in tutta l’Isola i farmaci più difficili da trovare sono quelli che si possono considerare “tipici di stagione”: “Cortisonici per aerosol, fluidificanti e antinfiammatori”, precisa il presidente di Federfarma Sardegna.

“Passato il periodo invernale si tornerà a regime”, provede Pierluigi Annis, che ammette un disagio maggiore per i malati cronici: “Questi pazienti prendono sempre gli stessi farmaci e per loro passare a un altro non è il massimo”.

Rassicurazioni arrivano sul fronte de farmaci salvavita: “Per ora fortunatamente non mancano, non c’è difficoltà a reperirli”, chiarisce Annis, che più che di irreperibilità preferisce parlare in questo caso di “reperibilità a singhiozzo”.

Il presidente Annis spiega anche le cause della carenza, sottolineando come non sia una situazione nuova: “Ci sono diverse concause: ancora il conflitto, poi il Covid che si è spostato in Asia: molti principi attivi che vengono prodotti in quella parte di mondo vengono trattenuti. Pesa anche la difficoltà di reperimento degli imballaggi e di trasporto, anche per il caro carburanti”.