Oristano

Blocco almeno per una settimana, le urgenze saranno dirottate verso altri ospedali

Si ferma da lunedì prossimo al “San Martino” di Oristano l’attività di chirurgia ortopedica. Una misura imposta dalle improvvise assenze che – su un organico già risicato – hanno di fatto dimezzato la disponibilità di specialisti.

Quindi da lunedì e per circa una settimana i casi urgenti non potranno più essere presi in carico dal reparto e saranno dirottati verso altri ospedali dell’isola.

Da sottolineare che attualmente nel reparto sono ricoverati anche un gran numero di pazienti in attesa di intervento che, vista la grave difficoltà, rischiano di dover attendere ancora per qualche settimana oppure di dover essere trasferiti in un altro ospedale.

Al momento nel reparto Ortopedia sono previste tre sedute operatorie alla settimana: troppo poche per smaltire il grave arretrato, così che sono una ventina i pazienti sistematicamente in attesa. Pazienti che, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere operati entro 48 ore, per evitare i gravi rischi legati appunto ai lunghi tempi di attesa di un intervento.

All’organico del reparto attualmente mancano 4 medici su 8 dell’attuale dotazione, che però già risente delle assenze di alcuni professionisti trasferiti e mai sostituiti.

Da diversi mesi che il presidio si trova in una situazione di grave emergenza, legata anche alla scarsa disponibilità di anestesisti e con limitate possibilità di programmare sedute operatorie. Fino a pochi giorni fa l’Ortopedia di Oristano, pur in grave difficoltà, ha dovuto assistere anche i pazienti arrivati dal “San Francesco” di Nuoro, per la chiusura dell’Ortopedia in quell’ospedale.

Venerdì 30 settembre 2022

