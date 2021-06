Manca l’intesa tra Infratel e Italgas e Marrubiu resta senza la fibra ottica

I consiglieri regionali Cossa e Canu chiedono l’intervento della Giunta Solinas

A Marrubiu i programmi relativi al piano per portare la banda ultralarga (Bul) in Sardegna sono fermi da tempo alla fase di progettazione. A chiedere un’accelerata sono i consiglieri regionali della maggioranza Michele Cossa e Sara Canu. I due esponenti dei Riformatori Sardi hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessora agli Affari generali, al Personale e alla Riforma Valeria Satta. “I lavori di infrastrutturazione”, fanno presente i consiglieri regionali, “non possono proseguire perché Anas Sardegna, valutando la richiesta di autorizzazione alle attività di scavo inviata da Infratel Italia in un tratto stradale di sua competenza, ha fatto emergere la sovrapponibilità tra il tracciato contemplato nelle richiesta e il tracciato già realizzato da Italgas e su cui insiste, accanto alla condotta del gas, una molteplicità di cavidotti che veicolano per la quasi totalità del territorio comunale la fibra ottica già posizionata e collaudata”. Cossa e Canu sottolineano che Anas ha chiesto a Infratel e Italgas di trovare un accordo per evitare inutili tagli stradali. Finora però i dialoghi tra le parti non hanno portato all’esito sperato. I due consiglieri regionali di maggioranza evidenziano che il tratto stradale a cui fa riferimento l’Anas rappresenta un’arteria fondamentale per Marrubiu. Si tratta inoltre di un’area attraversata dal percorso ferroviario e in cui è presente un passaggio a livello. E proprio il passaggio ferroviario non potrebbe in alcun modo essere aggirato da un tracciato alternativo.

Negli ultimi mesi Infratel ha avviato un confronto con Italgas per arrivare a una soluzione che metta d’accordo le parti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Santucciu ha ospitato incontri tecnici per condividere planimetrie ed elaborati progettuali. La stessa Italgas, fanno presente i consiglieri regionali, aveva manifestato la volontà di stipulare una convenzione per consentire a Infratel l’uso delle proprie infrastrutture. Il responsabile unico del procedimento di Infratel ha quindi invitato Italgas a velocizzare i tempi per raggiungere l’intesa il prima possibile. Dopo mesi di attesa però dell’accordo nessuna traccia. Il sindaco Santucciu ha sollecitato ancora una volta Infratel, invitando la società in house del Ministero dello Sviluppo economico a raggiungere un accordo con Italgas. Quest’ultima però, scrivono i consiglieri regionali, sarebbe indecisa sul da farsi. La situazione di stallo ha convinto la stessa Infratel a interessare della vicenda l’Agcom. Al presidente Solinas e all’assessora Satta i consiglieri regionali chiedono se siano a conoscenza delle criticità emerse a Marrubiu e quali iniziative intendano prendere per risolverle, così da consentire ai residenti nella cittadina di poter disporre dei servizi di rete ad alta velocità. Giovedì, 3 giugno 2021 L'articolo Manca l’intesa tra Infratel e Italgas e Marrubiu resta senza la fibra ottica sembra essere il primo su LinkOristano.it.

