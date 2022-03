Come prevede il gioco, di uno dei mamutzones, i due concorrenti in gara dovranno indovinare l’età, per poter difendere il montepremi di 100.000 euro.

Il gruppo, composto dal presidente Igor Saderi, insieme a Luciano Mura, Franco Meloni, Antioco Orrù, Massimo Mura e Antonio Pala, è volato a Milano, per la registrazione della puntata negli studi di via Deruta.

Sei mamutzones dell’associazione culturale “Mamutzones de Samugheo” questa sera saranno tra i protagonisti della puntata di Guess My Age – Indovina l’età, il game show condotto da Max Giusti, in onda su Tv 8, dalle 20.30.

I mamutzones de Samugheo negli studi della trasmissione

Fonte: Link Oristano

