Mamoiada: Gabriele, Gioele e Giacomo Mamuthones speciali per un giorno

Da Oristano a Mamoiada: Gabriele, Gioele e Giacomo sono stati accolti dai Mamuthones e Issohadores Pro Loco Mamoiada dal 1953 che li ha trasportati nel magico mondo delle maschere tradizionali.

Un percorso quello intrapreso che permette ai ragazzi con la sindrome di Down di vivere momenti e attività al fine di imparare a essere autonomi: dalla cultura allo sport si prodigano grazie al club Radioitalia che li sostiene e supporta in questo cammino. Sorridenti ed emozionati, hanno trascorso ore in lieta compagnia anche grazie all’accoglienza speciale che solo gli abitanti del cuore della Barbagia sanno offrire.

“Abbiamo vissuto un’altra esperienza indimenticabile grazie a chi ci ha accolto e fatto vivere un momento indimenticabile! Si rientra a casa arricchiti! Alla prossima uscita del Club Radioitalia” comunicano gli organizzatori di Aipd Oristano.

Tra i componenti della squadra c’è anche Giacomo Etzi, 21 anni, di Serramanna premiato poco tempo fa con la medaglia di bronzo vinta al campionato italiano FISDIR di Basket. Un riconoscimento che ha un doppio valore, non solo perché è un vanto per il centro del Medio Campidano a livello nazionale, bensì perché ha dimostrato che tutto è possibile: insomma, basta solo impegno e la volontà di riuscire per conseguire il traguardo. Ragazzi speciali, seguiti e coccolati dai loro istruttori, sono diventati un esempio per tutti.