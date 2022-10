Appena arrivata a Desulo per una delle giornate di “Autunno in Barbagia” si è accorta di aver scordato il passeggino di suo figlio di 3 anni a Sant’Antioco. E’ bastato chiedere in una pizzeria dove trovare un negozio per acquistarne una che è partito subito l’aiuto del paese per aiutare la mamma. E il passeggino è arrivato. E la donna Ilaria Mazzarisi, ha ringraziato Desulo su Facebook con una lettera.

“Ciao Desulesi.Io sono la “ragazza del passeggino” . Siamo arrivati nel vostro bellissimo paese ieri mattina (Sabato 29) per rimanerci fino a stamattina, quindi passare 1 notte lì 3 ore di viaggio da Sant’Antioco. Abbiamo dimenticato il passeggino del nostro bimbo di 3 anni a casa. Siamo entrati disperati in questa pizzeria dove abbiamo notato 3 ragazze belle e forti, e probabilmente anche loro Mamme, pizzeria S’ Abile se non ricordo male. Abbiamo chiesto loro dove trovare un negozio di passeggini (in realtà ci andava bene anche una carriola o un carrello). La loro risposta: “Mmh, chiamo in farmacia. No niente non ne hanno, aspetta però, non conviene comprarne un altro se lo hai già. Faccio 2 telefonate. Ecco, me lo presta questa ragazza e poi domani mattina ce lo restituisci. Vado a prenderlo che faccio prima e ve lo porto, aspettate qui. Tempo 10 minuti è arrivata sfrecciando con la macchina e ci ha consegnato il passeggino. Adesso. Grazie alla super mamma che ci ha prestato il passeggino del suo bimbo di 4 anni nonostante lui, giustamente, non volesse lasciarlo. E grazie a queste 3 fantastiche donne che con molta ospitalità ed empatia non hanno esitato dal primo secondo. Grazie anche alla simpatia dei 2 pizzaioli che ci hanno strappato un sorriso nel nostro primo soggiorno a Desulo e ci hanno preparato una pizza buonissima

Grazie a Signor Anna e Mario che ci hanno accolto come dei nipoti e ci hanno fatto sentire di famiglia. Ma si sa che noi sardi siamo cosi. Grazie desulesi, siete indescrivibili, dal primo all’ultimo, alla prossima”.

L'articolo Mamma turista si dimentica il passeggino e il paese si mobilita: la favola dell’ospitalità a Desulo proviene da Casteddu On line.