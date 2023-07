Mamma strangola il figlioletto di un anno, poi l'arrivo dei soccorsi: "Ho ucciso mio figlio"

“Ho ucciso mio figlio”. Così una 45enne, Elisa Roveda, di Voghera, ha risposto all’arrivo dei soccorsi dopo aver strangolato il figlioletto di appena un anno. La tragedia si è consumata nel paese in provincia di Pavia. Quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, purtroppo, non c’era molto da fare: hanno potuto solo constatare il decesso del piccolo. La 45enne si trova ora in stato di fermo in ospedale, nel reparto di Psichiatria del San Matteo di Pavia per una serie di accertamenti dopo di che, quando sarà possibile dato che è sotto choc, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.

La Procura della Repubblica di Pavia ha in mano il caso.