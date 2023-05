Mamma gatta viene investita, cercasi adozione per i due cuccioli

MAMMA GATTA VIENE INVESTITA, RECUPERATI I 2 FIGLIOLETTI ABBRACCIATI.

SI CERCA ADOZIONE DI COPPIA.

Una scena che ha spezzato il cuore delle volontarie che hanno tratto in salvo 2 gattini di 3 settimane.

La loro mammina non c’ è più, è stata investita e le volontarie hanno recuperato i 2 figlioletti, la grigina è femminuccia e l’arancio è maschietto, abbracciati come per farsi forza.

Chissà da quanto tempo erano così, fortunatamente sono stati recuperati in tempo.

Hanno il pelo cotonato e lungo, sono uno spettacolo.

Dalla visita veterinaria godono di ottima salute.

Si trovano a Quartu, è tra 10 giorni saranno pronti per andare in adozione.

Vi ricordiamo che ci teniamo a non separarli.

Potete prenotare l’ adozione al

348 0941 632 con un messaggio whatsapp, specificando adozione dei 2 gattini.

Solo adozioni responsabili, vita in sicurezza e accettati come componenti della famiglia.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram