Maltrattava i familiari, in carcere a Uta un operaio 35enne di Assemini

Ad Assemini, nell’hinterland di Cagliari, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 35enne operaio del luogo, noto per precedenti vicende giudiziarie. L’atto è stato compiuto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione trasmesso nella stessa giornata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, ufficio esecuzioni penali. Il giovane dovrà scontare una condanna a due anni e cinque mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, fatti commessi in Lombardia ai danni della ex compagna, allorquando l’uomo vi abitava. Al termine della notifica del provvedimento l’interessante è stato portato in carcere a Uta.